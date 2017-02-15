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İşte kupada çeyrek final programı
15 Şubat 2017 , 20:29
- İlgili:
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- Ziraat Türkiye Kupası
- Atiker Konyaspor
- Medipol Başakşehir
- Kayserispor
- Akhisar Belediyespor
- Sivasspor
- Kasımpaşa
- Çaykur Rizespor
- Fenerbahçe
Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta yapılacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
28 Şubat Salı:
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
1 Mart Çarşamba:
18.00 Sivasspor-Atiker Konyaspor (Yeni 4 Eylül Stadı)
20.00 Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
2 Mart Perşembe:
20.30 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Bu karşılaşmaların rövanşları 4, 5 ve 6 Nisan'da oynanacak.
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