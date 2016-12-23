Aatif'in gözü Avrupa kadrosunda

Sivasspor’dan transfer edilen Aatif, sezon başındaki kötü performansı nedeniyle Avrupa Ligi kadrosunun dışında kalmıştı.

Faslı yıldız, Advocaat’ın kendisine ilerleyen haftalarda verdiği şansı iyi değerlendirdi.

Ligde ilk 11’de görev almaya başlayan başarılı futbolcu, sezonun ikinci devresinde Avrupa kadrosunda da yer almak için hırslı bir şekilde çalışıyor.

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