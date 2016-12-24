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Fenerbahçe'ye iyi haber!
24 Aralık 2016 , 20:21
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AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi FK Krasnodar, yıldız orta sahası Odil Akhmedov'u 8 milyon Euro'ya Shanghai SIPG'ye satıyor.
France Football'da yer alan habere göre iki taraf arasındaki anlaşma tamam. 29 yaşındaki Özbek orta saha Çin Süper Ligi ekibinden yıllık 4 milyon Euro kazanacak.
Portekizli Andre Villas-Boas'ın çalıştırdığı Shanghai SIPG son olarak Chelsea'den Oscar'ı 71 milyon Euro bedelle transfer etmişti.
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