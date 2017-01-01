Avrupa'da forma giyemeyecek!

Türkiye'de ilk olarak Ajansspor'un duyurduğu Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaev, yeni takımına bu sezon Avrupa'da katkı sağlayamayacak. Son 32 turundan önce yapılan transferlerin 2 Şubat tarihine kadar bildirilmesi gerekiyor.

UEFA Avrupa Ligi regülasyonunun 43. maddesine göre bu ligde boy gösteremeyecek. İlgili maddeye göre mevcut sezonda bu ligde grup aşamasında farklı bir takımla boy gösteren oyuncu yalnızca şu durumlarda sahaya çıkmamak şartıyla oynayabilir durumda olabilir:

- Aynı ligde başka bir kulüpte

- Halihazırda aynı ligde olan farklı bir kulüp için

Ukrayna basını konuyla ilgili haberinde oyuncunun Avrupa'da oynayamayacak olmasına karşın Süper Lig'in son derece çekişmeli olduğunu ve bu yüzden Karavayev'in pek bir şey kaybetmeyeceğini yazdı. Karavaev bu sezon Zorya formasıyla tüm grup maçlarında boy göstermiş, tamamında 90 dakika oynamıştı. (Milliyet)