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Hapoel yine puan kaybetti!
01 Ocak 2017 , 23:32
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- Uefa Avrupa Ligi
- Beşiktaş
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Be'er-Sheva, İsrail Birinci Futbol Ligi'nin 16. haftasında karşılaştığı Bnei Sakhnin ile 0-0 berabere kaldı.
İsrail liginin 14. haftasında Hapoel Raanana'ya 1-0 yenilmesiyle 9 maçlık galibiyet serisi noktalanan Hapoel Be'er-Sheva, Bnei Sakhnin'e konuk oldu. 90 dakikada gol sesi çıkmayınca takımlar, sahadan birer puanla ayrıldı.
Önceki karşılaşmasında Hapoel Tel Aviv ile 1-1 berabere kalan Hapoel Be'er-Sheva, böylece son 3 maçında da puan kaybetti.
Puanını 36'ya yükselten Hapoel Be'er-Sheva, maç eksiği bulunan Maccabi Tel Aviv'in 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Hapoel Be'er-Sheva, 16 Şubat'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.
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- Beşiktaş
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