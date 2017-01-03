Krasnodar'da Fenerbahçe alarmı!

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda karşılaşacağı Krasnodar'da transfer çalışmaları devam ediyor. Rus Ligi'ne kış nedeniyle verilen arada savunmadan Odil Akhmedov ve Artur Jedrzejczyk'i satan Krasnodar, Fenerbahçe karşılaşmasına kadar defanstaki eksikleri kapatmaya çalışıyor. Kura çekildikten hemen sonra "Favori Fenerbahçe" diyen Teknik Direktör İgor Shalimov, yeni transferlerin maça yetişmesini istedi.. (Fotomaç)