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Hapoel Beer-Sheva kupada turladı!
05 Ocak 2017 , 22:53
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- Uefa Avrupa Ligi
- Beşiktaş
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva, Maccabi Tzur Shalom'u 2-0 yenerek İsrail Eyalet Kupası'nda son 16 turuna kaldı.
İsrail Birinci Ligi'nin lideri Hapoel Beer-Sheva, İsrail Eyalet Kupası'nın son 32 turunda, 3. lig ekibi Maccabi Tzur Shalom'u ağırladı.
Karşılaşmayı, Melikson'un 55 ve Ghadir'in 61. dakikada attığı gollerle 2-0 kazanan Hapoel Beer-Sheva, kupada son 16 turunda yükseldi.
Hapoel Beer-Sheva, 16 Şubat'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.
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