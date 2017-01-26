Beşiktaş'ın rakibi paramparça!

Kartal’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi son kupa maçında 2 oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Portekizli stoper Miguel Vitor da eşleşmede forma giyemeyecek. Takımın yıldızı Buzaglo ise kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva yaklaşan maçlar öncesinde ciddi bir krizin eşiğine geldi. İsrail ekibi önceki gece kupa karşılaşmasında Ironi Karyat’a 2-1 yenildi ve çeyrek finali göremeden elendi.

Şok yenilgi dışında birçok futbolcunun sakatlanması, Hapoel Beer Sheva’nın canını en çok sıkan gelişme oldu. Kırmızı-beyazlı ekip bir süredir zaten var olan sakatlıklar edeniyle Karyat karşısına ancak ideal kadrosunun yarısıyla çıkabildi.

Kupa maçında bu eksiklere yenileri eklendi. Macar sol bek Korhut sakatlandı ve maçı tamamlayamadı, 29’da kenara alındı. Takımın sağ beki Bitton da Kiryat karşısında sakatlanmaktan kurtulamadı ve o da 44’te oyundan çıktı. Bu futbolcuların 16 Şubat’ta İsrail’de oynanacak ilk maça yetişmelerinin şüpheli olduğu belirtildi. Kupa maçında sakatlanan bir diğer isim Rumen ön libero Hoban’ın ise Beşiktaş maçına yetişebileceği öğrenildi.

Takımın en önemli savunmacısı olarak gösterilen Miguel Vitor ise Beşiktaş karşısında kesin forma giyemeyecek. Ocak ayı başında dizinden ciddi bir sakatlık geçiren Portekizli stoper, her iki maçta da takımdaki yerini alamayacak.

İki kez kazandı

İsrail Ligi’nde liderliği sürdürse de oynadığı son 6 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Hapoel Beer-Sheva’da, takımın yıldızı Maor Bar Buzaglo’nun teknik ekiple kavga ederek kadro dışı bırakılması yaşanan krize bir halka daha ekledi. Son üç lig maçında oynatılmayan 10 numaralı futbolcu, kupa maçında da şans bulamadı.

Ironi Karyat ile oynanan kupa maçında sakatlanan sağ bek Ben Bitton’un, Beşiktaş’a karşı oynaması şüpheli.

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