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Olympiakos avantajı kaptı!
26 Ocak 2017 , 00:00
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- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Osmanlıspor
Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Kupası 3. tur ilk maçında konuk olduğu Aris ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin golünü 13. dakikada Luka Milunovic kaydederken, Olympiakos'un golü ise 81. dakikada Karim Ansarifard'dan geldi.
Olympiakos'un Aris'i ağırlayacağı Yunanistan Kupası 3. tur rövanş karşılaşması, 2 Şubat Perşembe günü oynanacak.
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- Osmanlıspor
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