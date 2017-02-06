- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Beer-Sheva-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor
06 Şubat 2017 , 15:42
- İlgili:
- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Beşiktaş
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Son 32 tur karşılaşmasında Hapoel Beer-Sheva takımı ile 16 Şubat’ta deplasmanda oynayacağı mücadeledenin biletleri satışa çıkıyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Taraftarlarımız için ayrılan biletlerin satışı, 7 Şubat Salı günü Vodafone Arena’da bulunan kulüp binamızda başlayacaktır.
Bilet satın alacak taraftarlarımızın geçerli İsrail vizesi bulunan pasaport fotokopilerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
Vize uygulaması gerektirmeyen ülke vatandaşı taraftarlarımızın pasaport fotokopileriyle birlikte uçuş bilgilerini gösteren ödeme dekontlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
Bilet fiyatı 30 Euro’dur. Ödemenin nakit ve EURO olarak yapılması gerekmektedir.
Bilet satışları 7-10 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır.
Bilet satış saatleri : 08.00-18.00
Bilet kalması durumunda, İsrail’de satış yapılacak biletlerle ilgili taraftarlarımız ayrıca bilgilendirilecektir."
- İlgili:
- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Uefa Avrupa Ligi HaberleriTüm Uefa Avrupa Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar