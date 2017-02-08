Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Uefa Avrupa Ligi

Krasnodar maçı 7 Euro!

Tarih08 Şubat 2017 , 16:46

Yorum
Krasnodar maçı 7 Euro!

16 Şubat 2017 tarihinde Krasnodar – Fenerbahçe arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının biletleri, yarın sabah itibariyle satışa çıkarılacak. Bilet bedeli 7 Euro.

Maçı izlemeye gidecek taraftarlar, Maraton Tribünü altında bulunan Kombine Satış Bölümü’nden pasaport fotokopisi ve seyahat bilgilerini ibraz ederek bilet temin edebilecekler.
 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Uefa Avrupa Ligi HaberleriTüm Uefa Avrupa Ligi Haberleri

me