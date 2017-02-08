Krasnodar maçı 7 Euro!

16 Şubat 2017 tarihinde Krasnodar – Fenerbahçe arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının biletleri, yarın sabah itibariyle satışa çıkarılacak. Bilet bedeli 7 Euro.



Maçı izlemeye gidecek taraftarlar, Maraton Tribünü altında bulunan Kombine Satış Bölümü’nden pasaport fotokopisi ve seyahat bilgilerini ibraz ederek bilet temin edebilecekler.

