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Krasnodar maçı 7 Euro!
08 Şubat 2017 , 16:46
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- Uefa Avrupa Ligi
- Fenerbahçe
16 Şubat 2017 tarihinde Krasnodar – Fenerbahçe arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının biletleri, yarın sabah itibariyle satışa çıkarılacak. Bilet bedeli 7 Euro.
Maçı izlemeye gidecek taraftarlar, Maraton Tribünü altında bulunan Kombine Satış Bölümü’nden pasaport fotokopisi ve seyahat bilgilerini ibraz ederek bilet temin edebilecekler.
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