Krasnodar'dan Fenerbahçe açıklaması!

AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Krasnodar'da, teknik direktör Igor Shalimov, açıklamalar yaptı.

Haugesund ile yaptıkları ve 2-2 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından kulüp televizyonuna konuşan 48 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile yapılacak maça sakatlık sıkıntısı yaşamadan gitmek istediklerini dile getirdi.

Shalimov, "Önümüzdeki hafta yapacağımız resmi maçtan önce bir maçımız daha var. Fenerbahçe hakkındaki her şeyi, Rusya'ya geri döndüğümüzde anlatacağız. Teknik ekibimiz hali hazırda Fenerbahçe hakkında her şeyi biliyor. Maça kısa bir süre kala çocuklarla konuşacağız" dedi.

Hazırlık maçında kimsenin sakatlanmasının kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Shalimov, "Kimsenin sakatlanmaması çok önemli. Geçmiş tecrübelerimiz nedeniyle korkuyorduk" ifadesini kullandı.

Marbella ile bugün yapacakları maçta da sakatlık olmamasını dileyen Krasnodar teknik direktörü, bu maçın ardından Rusya'ya döneceklerini ve dinlendikten sonra Fenerbahçe maçı için hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

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