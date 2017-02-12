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Oğuzhan ya da Talisca kulübye!
12 Şubat 2017 , 09:39
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- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Beşiktaş
Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe derbisinden sonra, ligde de Kardemir Karabükspor’a yenilen Beşiktaş’ta, kadroda değişiklik yapılması gündeme geldi.
UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak olan Hapoel Beer Şheva maçı öncesinde, kadroda bazı oyuncuları dinlendirmeyi planlayan teknik direktör Şenol Güneş’in, orta sahada bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Oğuzhan Özyakup ve Talisca ikilisini ya da bu iki isimden birini dinlendirmeyi planlayan deneyimli teknik adamın, Gökhan Gönül’e de görev vereceği iddia edildi. Kadronun genişliği nedeniyle, revizyon şansı bulunan Güneş, Akhisar maçı öncesinde bazı oyuncuları da dinlendirme fırsatını bulmuş olacak. (Milliyet)
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- Beşiktaş
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