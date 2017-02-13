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Krasnodar-Fenerbahçe maçı TRT'de!

Tarih13 Şubat 2017 , 23:05

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Krasnodar-Fenerbahçe maçı TRT'de!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Krasnodar'a konuk olacak. Karşılaşma, TRT'den naklen yayınlanacak.

16 Şubat Perşembe günü Krasnodar Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Krasnodar - Fenerbahçe karşılaşması TRT 1 ve Tivibu Spor 2 ekranlarında olacak.

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