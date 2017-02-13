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Krasnodar-Fenerbahçe maçı TRT'de!
13 Şubat 2017 , 23:05
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- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Fenerbahçe
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Krasnodar'a konuk olacak. Karşılaşma, TRT'den naklen yayınlanacak.
16 Şubat Perşembe günü Krasnodar Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Krasnodar - Fenerbahçe karşılaşması TRT 1 ve Tivibu Spor 2 ekranlarında olacak.
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