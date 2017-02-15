Beşiktaş 191. sınavında!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 191. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında 190 maç yaparken bunların 69'unda rakiplerine üstünlük sağladı. Bu karşılaşmalarda 41 kez berabere kalan Beşiktaş, 80 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Avrupa arenasındaki 190 karşılaşmada rakip fileleri 240 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 274 gol gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 74 23 17 34 73 118 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 96 42 20 34 146 118 Toplam 190 69 41 80 240 274



En farklı galibiyetlerinden biri İsrail takımına karşı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetlerinden birine İsrail ekibi karşısında imza attı.

Siyah-beyazlı takım, 2011-2012 sezonunda Maccabi Tel Aviv'i İstanbul'da 5-1 mağlup etti.

Beşiktaş, tarihindeki en farklı galibiyeti ise Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna karşısında aldı. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında rakibini deplasmanda 5-0 yendi.

Farklı yenilgiler

Siyah-beyazlı takım, tarihindeki en farklı yenilgilerden birini de bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibi karşısında aldı.

Grubundaki son mücadelesinde üst tura çıkmak için rakibi karşısına çıkan Beşiktaş, deplasmandaki maçtan 6-0 mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, 2007-2008 sezonunda yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool'a 8-0 mağlup olarak tarihindeki en ağır yenilgiyi yaşadı.

Beşiktaş, ayrıca 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş Avrupa kupalarında, 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos 1986-1987'de de Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apoel'in sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

Dış sahada 96. maçına çıkacak

Siyah-beyazlı ekip, ayrıca Avrupa kupalarında 96. dış saha maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında, deplasmanda bugüne dek 95 maç yapan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 21'inde galip gelirken, 18'inde berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, rakiplerine konuk olduğu 56 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Deplasman maçlarında 102 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 179 gol gördü.

İsrail takımlarına yenilmedi

Beşiktaş, Avrupa kupalarında şu ana dek İsrail takımlarıyla 4 kez karşılaştı.

İsrail ekipleriyle ilk karşılaşmayı 1999-2000 sezonunda yapan siyah-beyazlı takım, 4 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. Bu ülke takımlarıyla yaptığı ilk iki maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, son 2 karşılaşmada ise galip geldi.

1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Hapoel Haifa ekibiyle eşleşen siyah-beyazlılar, İstanbul'daki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı. Deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kalan Beşiktaş, elenmekten kurtulamadı.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde grup mücadelesinde Maccabi Tel Aviv'in rakibi oldu. İstanbul'da rakibini 5-1 mağlup ederek tarihindeki en farklı galibiyetlerden birine imza atan siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki karşılaşmayı ise 3-2 kazandı.

İsrail ekiplerine 9 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 4 gol gördü.

Şenol Güneş ile daha çok beraberlik aldı

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ise 13. Avrupa kupası maçına çıkacak.

Güneş döneminde geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.

Siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğündeki 12 Avrupa kupası maçında 7 beraberlik aldı. Bu dönemde rakiplerini 3 kez yenebilen Beşiktaş, 2 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, berabere kaldığı 7 maçın 6'sını 1-1'lik skorlarla tamamlarken, bir karşılaşmayı 3-3 bitirdi.

Güneş yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, 12 maçın 11'inde gol atarken, sadece 6-0 mağlup olduğu Dinamo Kiev mücadelesini boş geçti.