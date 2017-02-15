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"Beşiktaş, Beşiktaş'tır"
15 Şubat 2017 , 20:40
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Hapoel Beer-Sheva'nın teknik direktörü Barak Bakhar, Beşiktaş'ın gücünü bildiklerini ancak kendilerinin de iyi hazırlandığını söyledi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında konuk olacağı Hapoel Beer-Sheva'nın teknik direktörü Barak Bakhar, rakiplerinin gücünü bildiklerini ancak kendilerinin de iyi hazırlandığını söyledi.
Bakhar, karşılaşmanın oynanacağı Turner Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, Beşiktaş'ı iyi takip ederek hazırlandıklarını belirterek, "Beşiktaş'ın buraya gelmesi Beer-Sheva için tarihi bir olaydır. Beşiktaş, Beşiktaş'tır. Son iki maçta yenilmesine rağmen Beşiktaş'ın gücü belli. İyi oyuncuları var. Kendi işimizi yapacağız. Süratli ve güçlü bir oyunumuz var." dedi.
Siyah-beyazlı takımın da kendilerini iyi incelediğini vurgulayan Bakhar, "Her takımı yenebiliriz. Gol yememeye bakacağız." ifadelerini kullandı. Barak Bakhar, sakat oyuncuların son durumuna ise yarın karar vereceklerini dile getirdi.
Hapoel Beer-Sheva'nın kaptanı Elyaniv Barda ise rövanş maçı için, gol yemeden iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini belirtti. Bu arada İsrail temsilcisi, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Hapoel Beer-Sheva'nın yarınki mücadeleye Goresh, Bitton, Tzedek, William Soares, Turjman, Ogu, Radi, Hoban, Buzaglo, Nwakaeme, Barda muhtemel 11'le çıkması bekleniyor. - NTV Spor
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