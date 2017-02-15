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Fenerbahçe 215. randevuda!

Tarih15 Şubat 2017 , 11:03

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Fenerbahçe 215. randevuda!

Fenerbahçe, Rusya'nın Krasnodar takımıyla yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçıyla Avrupa kupalarındaki 215. mücadelesine çıkacak.

Avrupa kupalarındaki 42. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 214 maçta 80 galibiyet, 43 beraberlik ve 91 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 269 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 318 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 214 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon 
 UEFA Kupası 54  18  10  26  72  91 
 UEFA Avrupa Ligi 48  27  13  68  41 
 Şampiyon Kulüpler Kupası 33  20  30  70 
 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 30  12  46  35 
 UEFA Şampiyonlar Ligi 40  11  23  42  70 
 Avrupa Kupa Galipleri Kupası  9 11  11 
 TOPLAM 214  80  43  91  269  318 

Deplasmanda 60 yenilgi

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında deplasmanda gösterdiği kötü performansla dikkati çekiyor.

Avrupa kupalarında dış sahada yaptığı 108 maçın 60'ını kaybeden sarı-lacivertli ekip, 26'sından galibiyet, 22'sinden ise beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda rakip filelere 112 gol atarken, kalesinde 202 gol gördü.

Fenerbahçe'nin kulvarlara göre Avrupa kupalarında yaptığı dış saha maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

 Organizasyon
 UEFA Kupası 27  17 
 UEFA Avrupa Ligi 24  12 
 Şampiyon Kulüpler Kupası 17  13 
 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 15 
 UEFA Şampiyonlar Ligi 20  14 
 Kupa Galipleri Kupası
 TOPLAM 108  26  22  60 

Rus takımlarıyla 7. randevu

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Rus takımlarıyla 4. kez eşleşti.

Bugüne dek Rus takımlarıyla 6 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertli takım, bu mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Rus takımlarına 10 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 7 gole engel olamadı. 

Sarı-lacivertli takım, dış sahada Rus takımlarıyla yaptığı 3 maçtan 2 beraberlik, 1 yenilgiyle ayrıldı ve galibiyet alamadı. 

Krasnodar ise daha önce Türk takımlarıyla karşı karşıya gelmedi.

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