Fenerbahçe 215. randevuda!

Fenerbahçe, Rusya'nın Krasnodar takımıyla yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçıyla Avrupa kupalarındaki 215. mücadelesine çıkacak.

Avrupa kupalarındaki 42. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 214 maçta 80 galibiyet, 43 beraberlik ve 91 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 269 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 318 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 214 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 48 27 13 8 68 41 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 30 12 9 9 46 35 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 214 80 43 91 269 318

Deplasmanda 60 yenilgi

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında deplasmanda gösterdiği kötü performansla dikkati çekiyor.

Avrupa kupalarında dış sahada yaptığı 108 maçın 60'ını kaybeden sarı-lacivertli ekip, 26'sından galibiyet, 22'sinden ise beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda rakip filelere 112 gol atarken, kalesinde 202 gol gördü.

Fenerbahçe'nin kulvarlara göre Avrupa kupalarında yaptığı dış saha maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Organizasyon O G B M UEFA Kupası 27 4 6 17 UEFA Avrupa Ligi 24 12 7 5 Şampiyon Kulüpler Kupası 17 3 1 13 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 15 5 4 6 UEFA Şampiyonlar Ligi 20 2 4 14 Kupa Galipleri Kupası 5 - - 5 TOPLAM 108 26 22 60

Rus takımlarıyla 7. randevu

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Rus takımlarıyla 4. kez eşleşti.

Bugüne dek Rus takımlarıyla 6 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertli takım, bu mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Rus takımlarına 10 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

Sarı-lacivertli takım, dış sahada Rus takımlarıyla yaptığı 3 maçtan 2 beraberlik, 1 yenilgiyle ayrıldı ve galibiyet alamadı.

Krasnodar ise daha önce Türk takımlarıyla karşı karşıya gelmedi.