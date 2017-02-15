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Robin Van Persie'ye şok!

Tarih15 Şubat 2017 , 11:22

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Robin Van Persie'ye şok!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam Rusya deplasmanında Krasnodar ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Van Persie bu maçın kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe, yarın Krasnodar ile Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçına çıkacak. Zorlu karşılaşmada Robin van Persie’nin 11’de başlaması bekleniyordu ancak teknik direktör Dick Advocaat, Hollandalı yıldızı maç akdrosuna almadı. (Fanatik)
 

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