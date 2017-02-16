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Advocaat Emenike tercihini açıkladı!
16 Şubat 2017 , 18:26
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Emenike'nin Krasnodar karşısında 11'de olma sebebini açıkladı.
Advocaat'ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:
"Van der Wiel ve Emenike yaklaşık 3 haftadır antrenmanlarına çıkıyor. Deplasmanda oynayacağız. Emenike Rusya'da iyi tanınıyor, hızıyla iş yapabileceğini düşündüm. O yüzden 11'de.
Kalemizde gol görmememiz en önemlisi. Bunu koruduğumuz sürece gol atmaya çalışabiliriz. Organizasyonu koruyarak gol atmaya çalışacağız.
Avrupa Ligi'nin kazanmak çok çok zor tabi. Avrupa Ligin'de oyuncularına çok büyük paralar veren takımlar var bu yarışın içerisinde. 8 sene öncesinde Zenit ile Avrupa Ligi'ni kazanmayı başarmıştım. Gerçekçi de olmamız gerekiyor. Maç maç bakmamız lazım. Arupa Ligi'nde, Türkiye Ligi'nde ve kupada adım adım yolumuza devam edip ne olacağını göreceğiz"
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