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Alper: ''Bahanelere sığınamayız''
16 Şubat 2017 , 21:24
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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Alper Potuk'un 1-0 kaybettikleri Krasnodar maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:
"Çok kötü başladık maça. Yediğimiz golün ardından rakibin üstünlüğü arttı. Baskı kudurlar Kendimize yakışmayan bir futbol oynadık. İkinci maçta taraftarların desteğiyle bu turu geçeceğimize inanıyoruz.
Bahanelere sığınamayız, biz Fenerbahçeyiz. Çıktığımız her maçta konsantrasyonumuzu en üst seviyede olması lazım. Yediğmiz golle rakibin öz güveni arttı. İkinci maçı taraftarrın desteğiyle kazanacağız.
Sahada olduğum sürece elimden gelen katkıyı sağlamaya çaışıyorum takıma"
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