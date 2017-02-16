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Babel ile Mitrovic ilk kez Avrupa sahnesinde
16 Şubat 2017 , 23:39
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- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Beşiktaş
Beşiktaş'ın devre arasında kadroya dahil ettiği ve Hapoel Beer-Sheva karşısında şans yakalayan Ryan Babel ile Matej Mitrovic, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçlarına çıktı.
Babel diğer maçlarda olduğu gibi orta sahanın solunda hücuma destek vermeye çalışırken, Mitrovic de Kardemir Karabükspor karşılaşmasında olduğu gibi savunmanın göbeğinde oynadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi için Beşiktaş tarafından UEFA listesinde yer verilmeyen ancak Avrupa Ligi karşılaşmalarında listeye dahil edilen Ömer Şişmanoğlu ise yedekler arasında yer aldı.
Siyah-beyazlı kulüp tarafından Avrupa kupası maçları için UEFA'ya yedek listede bildirilen Fatih Aksoy, eksik oyuncuların yokluğunda 18 kişilik kadroda kendine yer buldu.
Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Atınç Nukan ve Gökhan İnler de ilerleyen dakikalarda oynamak için şans bekledi.
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- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Beşiktaş
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