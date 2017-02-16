Beer-Sheva'da Osmanlı izleri!

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki İsrailli rakibi Hapoel Beer-Sheva'nın temsil ettiği şehir, Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini taşıyor.

2. Abdulhamit döneminde 1900-1908 tarihlerinde inşa edilen Hicaz Demiryolları'nın bir kolu da Beer-Sheva'da bulunuyor. 19. yüzyılda polis karakolunun kurulmasıyla önemi artan şehirde Osmanlı'dan kalan tren istasyonu müze olarak kullanılmaya devam ediliyor. Binanın bünyesinde yer alan cafe de ziyaretçilerini ağırlıyor.

O dönemden kalan raylar ve üzerindeki vagonlar da ziyaretçilerin görüntü almak için uğrak yeri oluyor. Tren istasyonun hemen önünde Atatürk'ün heykeli ve adının verildiği meydan bulunuyor. Meydan ayrıca Birinci Dünya Savaşı'nda burada şehit olan 298 Türk askeri için dikilen anıta da ev sahipliği yapıyor.

Beşiktaş'ın maçını yapacağı Beer-Sheva kenti sakinliğiyle de dikkati çekiyor. İsrail'in güneyinde ve Necef Çölü'nde bulunan ülkenin en büyük yedinci şehri Beer Sheva, Necef bölgesinin başkenti.