Bento'dan Osmanlıspor'a övgü!

Olympiakos Teknik Direktörü Paulo Bento'nun Osmanlıspor ile golsüz sona eren maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:



"Aslında iyi oynadığımız bir maçtı. Osmanlıspor'u iyi analiz ettik. Defansta agresif olup kontralarla hücuma çıkacaklarını bekliyorduk. Beklediğimiz gibi oldu. Kontraları engellediğimiz düşünüyorum. Hücumda da pozisyonlar bulduk, yeteri kadar iyi pozisyonlar bulamadık. Tek eksiğimiz gol oldu. Golü bulsak avantaj elde edecektik. Beklediğimz gibi bir maç oldu, tek eksiğimiz atamadığımız gol oldu.

Brown Ideye ve Tarik Elyounoussi'nin yokluğuna da değinen Bento, "Biz bir takımız. 11'e giren ve çıkan oyuncular olabilir. Sakatlıların son durumunu bilmiyorum ama sonuçta sahada olan oyuncuların gösterdikleri bir çaba var. Birçok maç var. Oyuncularım iyi bir çaba gösterdiler. Bugün maçı kazanamamız için bir neden yoktu. Hiç pozisyon vermedik. Tek eksiğimiz gol atmaktı. Bu iki oyuncunun olmamasına bağlamıyorum sonucu. İyi bir iş çıkardık" dedi.

Bento, "Şanslar halen eşti. Osmanlıspor tanınmıyor ama 3 takımı eleyip, Villarreal'in olduğu gruptan lider çıkan bir takımdan bahsediyoruz. Böyle bir takıma karşı kim çıksa şanslar eşit olur. Avantajlı skor istiyorduk, tek eksiğimiz gol oldu. İki takımın da şansları eşit. Rövanşta kim golü bulursa, turu geçen taraf o olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Basın toplantısı

Karşılaşma sonrasındaki basın toplantısına katılan Bento, burada yaptığı açıklamada ise; maçın berabere sona erdiğini hatırlatarak, Avantajları iyi değerlendiremedik" dedi.

Oyunun kalitesinin iyi olmadığını vurgulayan Bento, "Hareketli değildik. Boşluk bulamadık. Fırsat yakalayamadık. Biz biraz daha iyiydik" yorumunu yaptı.

Olumlu sonuç alabileceklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getiren Portekizli teknik adam, "Rövanşta da stilimiz aynı olacak. Gol atmaya çalışacağız. Galip gelmeye çalışacağız. Bazı şeylerden memnunuz. Kontratakları durdurmayı başardık. Asistlerde ve son toplarda fazla başarılı değildik ve gol atamadık." ifadelerini kullandı.