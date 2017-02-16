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Beşiktaş'a özel koreografi..
16 Şubat 2017 , 21:40
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- Beşiktaş
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı öncesi Turner Stadyumu'nda dev bir hazırlık yapıldığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlılarla yapacakları karşılaşmayı çok önemseyen İsrail ekibinin taraftarları, takımlarına itici güç olabilmek adına tribün şovları hazırladı.
16 bin kişilik stadı bu gece dolduracak olan kırmızı-beyazlılar, koreografi için hazırlık yaptı. Futbolcuların maç öncesi sahadaki seremonileri sırasında, çatıya monte edilen döner bir mekanizmanın yardımıyla özel bayrakların buradan sarkıtılacağı ve tribünlerde görsel bir şov gerçekleştirileceği öğrenildi.
25 bin euro harcadılar
Beer Sheva taraftarının ilk kez bu şekilde bir şov gerçekleştireceği belirlendi. Taraftarın bu yeni sistemi kurmak için 100000 İsrail Şekeli (25 bin euro) para harcadığı tespit edildi. (Skorer)
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- Beşiktaş
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