Osmanlıspor'dan Thievy Bifouma ve Numan Çüruksu, Olympiakos karşılaşmasının ardından TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

İşte öne çıkan açıklamalar:

Bifouma, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Artık ikinci maçı bekleyeceğiz. Maç yaptıkça herkes birbirine alışacak ve gol de gelecektir. Hücümsal olduğu kadar defans olarak da iyi olmalıyız." dedi.

Maçı değerlendiren Numan Çüruksu ise "Zor bir maç ve zor bir deplasmandı. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin diyerek kendi sahamıza gitmeyi düşünüyorduk öyle de oldu. Artık kupada tecrübeli olduğumuzu düşünüyorum. Az hata yaparak turu geçeceğimizi düşünüyorum. Bugün milli maç gibi atmosfer vardı. Bizi olumlu anlamda motive etti. Taraftarlarımız her maç bizi destekliypor. Biz sonuca ulaşacağız. Ligde de gol sıkınıtısı oldu ama bu golcülerin sıkıntısı değil, takım olarak hücum anlamında eksiğiz. Artık her maç zor. Ona göre hazırlanıp turu geçeceğimizi düşünüyorum. Hedef koyup baskı altına girmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.