AJANSSPOR- FK Krasnodar'a ara transferde dahil olan ve 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinde golüyle fark yaratan Viktor Claesson maç sonrası kısa bir açıklamada bulundu.

Sözlerine "Krasnodar'daki ilk resmi maçımın 3. dakikasında gol attım. Daha ne kadar güzel olabilir?" diyerek başlayan İsveçli oyuncu, "Bunu ancak hayal edebilirdim. İyi bir 90 dakika oynadığımızı düşünüyorum. Türkiye'de işler daha zorlu olacak. Ama buradan galibiyetle ayrılmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki oyuncu devre arasında İsveç'in Elfsborg takımından transfer olmuştu.