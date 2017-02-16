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Emenike geri döndü!
16 Şubat 2017 , 19:17
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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike, 2 ay sonra sarı-lacivertli takımla resmi maça çıktı.
Sarı-lacivertli formayı son olarak 15 Aralık 2016'da Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan Amed Sportif Faaliyetler maçında giyen Emenike, 17 Aralık'ta kadro dışı bırakıldı. Şubat ayının başında affedilen Krasnodar maçına ilk 11'de başladı.
Ayrıca Emenike ile kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Hollandalı Gregory van der Wiel de ilk kez kadroya alındı.
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