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Emenike ilk 11'de olacak mı?

Tarih16 Şubat 2017 , 17:12

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Emenike ilk 11'de olacak mı?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda bugün deplamanda Krasnodar’a konuk olacak.

A Spor'un haberine göre; Emenike, Krasnodar maçına ilk 11'de başlayacak..

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