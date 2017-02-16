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Fenerbahçe Rusya'da galibiyet arıyor!

Tarih16 Şubat 2017 , 09:30

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Fenerbahçe Rusya'da galibiyet arıyor!

AJANSSPOR – Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda bugün deplamanda Krasnodar’a konuk olacak. Dick Advocaat ve öğrencileri Rusya’dan avantajlı bir  skor ile dönmek istiyor.

Krasnodar Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Ivan Kruzliak’ın yöneteceği mücadele TRT 1'den yayınlanacak. Karşılaşmayla ilgili tüm ayrıntıları ajansspor.com’dan takip edebilirsiniz.

Rusya’da liglerin tatilde olması dikkat çekiyor. Fenerbahçe, grup maçlarını lider bitirirken Manchester United, Feyenoord gibi devleri de dize getirmişti.

Krasnodar ise I Grubu'nda 7 puan ve averajla son 32'ye adını yazdırdı. Fenerbahçe'de Skrtel sarı kart cezalısı. Öte yandan Kaleci Volkan Demirel ile Josef De Souza da sarı kart sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL KADROLAR

KRASNODAR
Sinitsyn
Naldo
Martinovich
Kaleshin
Jedrzejczyk
Torbinskiy
Gazinskiy
Fomin
Joaozinho
Vorobyev
Smolov

FENERBAHÇE
Volkan
Şener
Kjaer
Neustadter
Hasan Ali
Mehmet
Souza
Ozan
Alper
Lens
Sow

SAAT: 19.00

STAT : Krasnodar

HAKEM : Ivan Kruzliak

YAYINCI :  TRT 1

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