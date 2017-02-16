Fenerbahçe Rusya'da galibiyet arıyor!

AJANSSPOR – Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda bugün deplamanda Krasnodar’a konuk olacak. Dick Advocaat ve öğrencileri Rusya’dan avantajlı bir skor ile dönmek istiyor.



Krasnodar Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Ivan Kruzliak’ın yöneteceği mücadele TRT 1'den yayınlanacak. Karşılaşmayla ilgili tüm ayrıntıları ajansspor.com’dan takip edebilirsiniz.



Rusya’da liglerin tatilde olması dikkat çekiyor. Fenerbahçe, grup maçlarını lider bitirirken Manchester United, Feyenoord gibi devleri de dize getirmişti.

Krasnodar ise I Grubu'nda 7 puan ve averajla son 32'ye adını yazdırdı. Fenerbahçe'de Skrtel sarı kart cezalısı. Öte yandan Kaleci Volkan Demirel ile Josef De Souza da sarı kart sınırında bulunuyor.



MUHTEMEL KADROLAR



KRASNODAR

Sinitsyn

Naldo

Martinovich

Kaleshin

Jedrzejczyk

Torbinskiy

Gazinskiy

Fomin

Joaozinho

Vorobyev

Smolov



FENERBAHÇE

Volkan

Şener

Kjaer

Neustadter

Hasan Ali

Mehmet

Souza

Ozan

Alper

Lens

Sow

SAAT: 19.00



STAT : Krasnodar

HAKEM : Ivan Kruzliak



YAYINCI : TRT 1