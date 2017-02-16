"Fener'den daha güçlü bir oyun bekliyorduk"

AJANSSPOR- FK Krasnodar'ın Rus file bekçisi Stanislav Kritsyuk, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Benim açımdan çok zorlu bir maç değildi" diyerek sözlerine başlayan 26 yaşındaki eldiven, "İlk yarı ve aslında maçın genelinde üstün olan taraf bizdik. İkinci yarının belli bir bölümünde inisiyatifi onlara verdik. Ama çocuklar harika iş çıkardı. Şurası kesin ki Fenerbahçe kötü bir günündeydi" ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin takıma adapte olduklarını söylemek için henüz erken olduğunu belirten Kritsyuk, "Önümüzde yarım bir sezon daha var. Fenerbahçe maçından memnunuz. Fenerbahçe'den daha güçlü bir oyun bekliyorduk. Çok basit hatalar yaptılar ama biz değerlendiremedik. Krasnodar oldukça iyi gözüktü. Bakalım ne zaman güçlü bir zorlukla karşılaşacağız. Umarım hep bugünkü gibi özgüvenli oluruz" dedi.

Rus file bekçisi, "Robin van Persie sizi korkutmuyor mu?" sorusuna ise, "Neden korkalım? Hepimiz insanız" diye cevap verdi.

Kritsyuk, Krasnodar'ın tur şansını ise şöyle değerlendirdi: "Bir gol yediğinizde toplam skor 1-1'e geliyor. İkinci golü atmak daha iyi olur Maçın sonuna kadar o golü atmak için çalışmalıyız. Yiyeceğimiz bir gol her şeyi sil baştan yapar."

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