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Hapoel Beer-Sheva'dan ilginç koreografi!
16 Şubat 2017 , 23:40
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- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Beşiktaş
Hapoel Beer-Sheva taraftarları Beşiktaş maçından önce koreografileriyle tribünlere renk kattı. Kale arkasındaki ev sahibi taraftarları, Hz. Musa'nın asasıyla Kızıldeniz'i ikiye yarmasını anlatan bir koreografi gerçekleştirdi. Koreografide İngilizce "İmkansız hiçbir şeydir" ifadesi yer aldı.
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