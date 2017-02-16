Osmanlıspor'un Senegalli oyuncusu Ndiaye'nin Olympiakos ile golsüz sona eren maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Olympiakos büyük bir takım, kalitesine baktığımız zaman hiç de fena bir sonuç değil şimdilik. Evimizde bir maç daha bizi bekliyor, yarım kalan işi sahamızda tamamlamamız gerekiyor diye düşünüyorum.

Olympiakos'un taraftarının da desteğiyle üzerimizde baskı kuracağını biliyorduk. Bu tarz maçlar her oyuncu için çok zevkli. Bizim için iyi bir maç oldu.

Elimizden geldiği kadar uzağa gitmek istiyoruz ama çok da uzağa bakmamak lazım. Bu grup uzun zamandır birlikte çalışıyor. Yakın geleceğe bakıp onu konuşalım"

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