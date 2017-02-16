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İşte Fenerbahçe'nin 11'i!

Tarih16 Şubat 2017 , 17:34

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İşte Fenerbahçe'nin 11'i!

Fenerbahçe'nin Kransnodar 11'i:

Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Neustadter, Şener, Josef, Mehmet Topal, Sow, Alper, Lens, Emenike

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, uzun bir süredir forma giymeyen Emenike'ye 11'de şans verdi.

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