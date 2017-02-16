Krasnodar karşısında iki seri bitti!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımına 4-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, daha sonra çıktığı Manchester United (2-1), Zorya (2-0) ve Feyenoord (1-0) mücadelelerini kazandı.

Deplasmanda Krasnodar'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, hem rövanş için avantaj yakalayamadı hem de 3 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.

16 maç sonra gol atamadı

Mücadeleyi 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 16 maç sonra gol sevinci yaşayamadı.

Son olarak geçen sezon UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda deplasmanda 0-0 sona eren Ajax maçında fileleri havalandıramayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra yaptığı 16 maçta en az bir kez gol attı.