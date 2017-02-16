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Krasnodar karşısında iki seri bitti!
16 Şubat 2017 , 21:33
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımına 4-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, daha sonra çıktığı Manchester United (2-1), Zorya (2-0) ve Feyenoord (1-0) mücadelelerini kazandı.
Deplasmanda Krasnodar'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, hem rövanş için avantaj yakalayamadı hem de 3 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.
16 maç sonra gol atamadı
Mücadeleyi 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 16 maç sonra gol sevinci yaşayamadı.
Son olarak geçen sezon UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda deplasmanda 0-0 sona eren Ajax maçında fileleri havalandıramayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra yaptığı 16 maçta en az bir kez gol attı.
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