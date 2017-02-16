Olympiakos'ta iki eksik!

Olympiakos kalecisi Kapino idmanda sakatlanırken, onun yerine sahaya 22 yaşındaki Leali'nin çıkması bekleniyor.

Osmanlıspor'un bu akşam karşı karşıya geleceği Olympiakos'ta idmanda talihsizlik yaşadı. Takımın birinci kalecisi Kapino'nun antrenmanda sakatlandığı bildirildi. Onun yerine bu sezon Avrupa Ligi'nde iki maçta forma giyen 22 yaşındaki file bekçisi Leali'nin forma giymesi bekleniyor.

Cardozo Osmanlı'ya karşı

Trabzonspor'dan Yunan ekibine giden Oscar Cardozo'nun da ilk 11'de yer alması bekleniyor. İleri ucun etkili ismi Brown Ideye'nin, son Larissa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Osmanlıspor'a karşı oynayıp oynamayacağı belirsiz. Paulo Bento'nun onun yerine ileri uçta Cardozo'ya forma vermesi bekleniyor.



Kaynak : Skorer