- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Olympiakos'ta iki eksik!
16 Şubat 2017 , 10:11
- İlgili:
- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Osmanlıspor
Olympiakos kalecisi Kapino idmanda sakatlanırken, onun yerine sahaya 22 yaşındaki Leali'nin çıkması bekleniyor.
Osmanlıspor'un bu akşam karşı karşıya geleceği Olympiakos'ta idmanda talihsizlik yaşadı. Takımın birinci kalecisi Kapino'nun antrenmanda sakatlandığı bildirildi. Onun yerine bu sezon Avrupa Ligi'nde iki maçta forma giyen 22 yaşındaki file bekçisi Leali'nin forma giymesi bekleniyor.
Cardozo Osmanlı'ya karşı
Trabzonspor'dan Yunan ekibine giden Oscar Cardozo'nun da ilk 11'de yer alması bekleniyor. İleri ucun etkili ismi Brown Ideye'nin, son Larissa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Osmanlıspor'a karşı oynayıp oynamayacağı belirsiz. Paulo Bento'nun onun yerine ileri uçta Cardozo'ya forma vermesi bekleniyor.
Kaynak : Skorer
- İlgili:
- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Osmanlıspor
YORUM EKLE
Son Uefa Avrupa Ligi HaberleriTüm Uefa Avrupa Ligi Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller