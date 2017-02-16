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"Önce Hapoel, sonra derbi"
16 Şubat 2017 , 10:37
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Kartal'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Galatasaray ile oynayacakları derbi maçını düşünmek için erken olduğunu söyledi.
Tecrübeli futbolcu, "Şu anda Hapoel Beer ve Akhisar ile oynayacağımız maçlara bakacağız. Bu maçları atlattıktan sonra Galatasaray'a odaklanacağız. Artık her maçı tek tek düşünmeliyiz" diye konuştu.
KARTAL İSRAİL'E GİTTİ
Beşiktaş Hapoel B ile oynayacağı maç için özel bir uçakla İsrail'e gitti. İsrail'de takımı bir grup taraftar karşıladı.
"TURA BİZ DAHA YAKINIZ"
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca tura yakın olan tarafın kendileri olduğunu söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Hapoel Beer önünde turu geçeceğiz" dedi.
Kaynak : Takvim
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