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Osmanlı ilk kez gol atamadı!
16 Şubat 2017 , 23:28
- İlgili:
- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Osmanlıspor
AJANSSPOR-
Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla 0-0 berabere kaldı.
Osmanlı bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçın tamamında rakip fileleri havalandırmayı başarırken, Olympiakos deplasmanında İlk defa gol atamadı. Osmanlıspor ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde L Grubunu 10 puanla lider tamamlamış ve 6 karşılaşmada; 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 2 mağlubiyet elde etti.
- İlgili:
- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Osmanlıspor
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