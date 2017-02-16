Osmanlı ilk kez gol atamadı!

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Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla 0-0 berabere kaldı.

Osmanlı bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçın tamamında rakip fileleri havalandırmayı başarırken, Olympiakos deplasmanında İlk defa gol atamadı. Osmanlıspor ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde L Grubunu 10 puanla lider tamamlamış ve 6 karşılaşmada; 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 2 mağlubiyet elde etti.