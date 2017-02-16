- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Osmanlıspor seferden sessiz döndü!
16 Şubat 2017 , 22:54
- İlgili:
- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Osmanlıspor
Olympiakos: 0 - Osmanlıspor: 0
Stat: Georgios Karaiskakis
Hakemler: Ruddy Buquet, Frederic Cano, Cyril Gringore (Fransa)
Olympiakos: Leali, Figueiras, Botia, Viana, Cissokho, Martins (Dk. 87 Ansarifard), Retsos, Seba, Fortounis (Dk. 71 Manthatis), Androutsos, Cardozo (Dk. 76 Romao)
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Pinto, Carlos (Dk. 87 Maher), Musa Çağıran, Bifouma (Dk. 90+4 Mehmet Güven), Nidaye, Regattin, Delarge (Dk. 81 Rusescu)
Kırmızı kart: Dk. 74 Viana (Olympiakos)
Sarı kartlar: Dk. 6 Figueiras, Dk. 11 Retsos, Dk. 45+1 Fortounis, Dk. 65 Botia (Olympiakos), Dk. 14 Carlos, Dk. 27 Nidaye, Dk. 61 Pinto, Dk. 63 Numan Çürüksu (Osmanlıspor)
::Maçtan dakikalar::
2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fortounis'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
20. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında topla sağdan ceza alanına giren Bifouma'nın yerden çıkardığı topa Ndiaye yetişemeyince Türk ekibi bir golden oldu.
41. dakikada kullanılan köşe atışında arka direkte topla buluşan Botia'nın vuruşundan kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada Osmanlıspor defansının hatasında topu kapan Cardozo'nun yerden şutunda kaleci tehlikeyi önledi.
44. dakikada Vrsajevic'in ön direğe topla buluşan Ndiaye rakibini geçtikten sonra vuruşuna yaptı ancak kaleci Leali meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Olympiakos-Osmanlıspor karşılaşması 0-0 tamamlandı.
55. dakikada gelişen Olympiakos atağında Seba'nın karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Karcemarskas, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
57. dakikada ev sahibi takımın kullandığı kornerde ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Martins'in yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Karcemarskas meşin yuvarlığı son anda kornere çeldi.
Müsabaka golsüz sona erdi.
- İlgili:
- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Osmanlıspor
YORUM EKLE
Son Uefa Avrupa Ligi HaberleriTüm Uefa Avrupa Ligi Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller