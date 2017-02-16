Osmanlıspor Yunanistan semalarında!

AJANSSPOR - Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Osmanlıspor, Yunanistan’da sahne alıyor. Temsilcimiz, bu akşam deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.



Pire’de Georgios Karaiskakis Stadı’nda saat 21:00’de başlayacak mücadele Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm gelişmeleri ajansspor.com’dan takip edebilirsiniz.



Daha önce Ankaraspor adıyla 2005-06'da katıldığı İntertoto Kupası'nda 2. turda elenen temsilcimiz, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa Ligi'nde elemelerden namağlup çıkıp, grubundan lider yükselerek ilkleri başarmıştı. Mor-sarılılarda sakat olan Nijeryalı Aminu Umar dışında eksik bulunmuyor.

YUNAN EKİBİNE TANIDIK İSİMLER…



Şampiyonlar Ligi'nden elenip yoluna Kupa 2’de devam eden Olympiakos'ta tanıdık isimler dikkat çekiyor. Daha önce Sivasspor'da oynayan stoper Manuel da Costa cezalı olduğu için oynamazken, Trabzonsporlu eski yıldızlar golcü Oscar Cardozo ve orta saha Marko Marin, kadroda yer alıyor.



Yunan Ligi’nde Panionios'un 13 puan önünde şampiyonluğa adım adım giden kırmızı- beyazlılar, bu sezon evinde tek yenilgisini Avrupa Ligi'nde APOEL karşısında almıştı. Temsilcimiz güçlü rakibiyle Başkent'teki rövanşı 23 Şubat'ta yapacak.

RAKİPLERE KARŞI OLAN ÜSTÜNLÜK..

Yunan ve Türk kulüpleri daha önce 19 kez karşılaştı. Bu maçların 9'unu Türk, 4'ünü Yunan ekipleri kazandı, 6 karşılaşma da berabere bitti. Olympiakos ise temsilcilerimizle 3 karşılaşmaya çıkarken, 1 galibiyet ve 2 yenilgi almıştı.