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Osmanlıspor'un 11'i belli oldu!
16 Şubat 2017 , 20:20
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Osmanlıspor 11'i: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Prochazka, Tiago Pinto, Luiz Carlos, Musa, Regattin, Delarge, Ndiaye, Bifouma
Olympiakos 11'i: Leali - Figueiras, Botia, Viana, Cissokho - Retsos, Martins - Seba, Fortounis, Androutsos - Oscar Cardozo
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