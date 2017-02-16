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Osmanlıspor'un 11'i belli oldu!

Tarih16 Şubat 2017 , 20:20

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Osmanlıspor'un 11'i belli oldu!

Osmanlıspor 11'i: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Prochazka, Tiago Pinto, Luiz Carlos, Musa, Regattin, Delarge, Ndiaye, Bifouma

Olympiakos 11'i: Leali - Figueiras, Botia, Viana, Cissokho - Retsos, Martins - Seba, Fortounis, Androutsos - Oscar Cardozo

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