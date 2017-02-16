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Ruslar çok sevindi!
16 Şubat 2017 , 09:35
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Ruslar, cezalı Skrtel’in yerine stoperde Roman Neustadter’in oynayacak olmasını ‘Krasnodar’ın şansı’ şeklinde yorumladı.
Krasnodar cephesi, Skrtel'in kart cezalısı nedeniyle forma giyemeyeceği için yerine stoperde Neustadter'in oynayacak olmasını avantaj olarak görüyor. Rus basınında çıkan haberlerde, 29 yaşındaki oyuncunun Rusya Milli Takımı'nda oynadığı her maçta takımın gol yediğinin altı çizildi. Milli takımda hiçbir karşılaşmada 90 dakika forma giyemediği hatırlatılırken, görev aldığı 4 mücadelede 5 gol yenildiği gündeme getirildi.
24 maçın 14'ü ilk 11
Roman Neustadter'in ilk 11'de sahaya çıkacak olmasının Krasnodar için büyük şans olduğu ifade edildi. Neustadter bu sezon Fenerbahçe ile toplam 24 maça çıkıp 14'ün 11'de başladı.
Kaynak : Fotomaç
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