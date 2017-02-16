Tarihte bir ilk!

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UEA Avrupa Ligi Son 32 Turu karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Krasnodar'ı 1-0 mağlup oldu.

Sarı-Lacivertli takım, Rus ekibi Krasnodar karşısında Avrupa Ligi tarihinde en az şut çektiği maçı oynadı. Sarı-Lacivertliler 90 dakika boyunca sadece 2 şut denemesinde bulundu. Fenerbahçe takımı ilk yarıda ise rakip kaleye şut çekemedi.