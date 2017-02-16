Van Persie neden alınmadı?

Hollandalı'nın sağ arka adelesinde sıkıntı olduğu için kadroya alınmadığı açıklansa da işin rengi öyle değil. Advocaat, "Pek iyi görünmüyorsun. Performansını beğenmiyorum" deyince RvP de "Ağrılarım var" bahanesiyle önce idmana gelmedi, ardından kafileye alınmak istemedi.

Krasnodar sınavı için dün Rusya'ya giden Fenerbahçe'de Robin Van Persie, sürpriz şekilde kadroya alınmadı. Hollandalı oyuncunun yerine Emenike'nin kafileye dahil edilmesi üzerine yapılan açıklamada Persie'nin sağ arka adalesinde sıkıntı olduğu için götürülmediği bildirildi; ancak işin aslı öyle değil.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

33 yaşındaki forvetin kadroya alınmama sebebinin altında teknik direktör Dick Advocaat'la yaptığı konuşma yatıyor. Buna göre iki Hollandalı'nın önceki günkü antrenmanın ardından kısa bir görüşme gerçekleştirdiği, Advocaat'ın bu sohbette, maça oldukça hırslı hazırlanan Persie'yi ilginç şekilde eleştirip "Seni pek iyi görmüyorum. Maçta oynayabilecek seviyede değilsin. Emenike ya da Sow'u oynatmayı düşünüyorum" dediği belirtildi.



Bu sözler üzerine hayal kırıklığına uğrayan RvP'nin de bir sonraki idmana, herhangi bir sıkıntısı olmamasına rağmen 'Ağrılarım var' bahanesiyle katılmadığı ifade edilirken, dün sabah da Advocaat ile bir kez daha görüşüp "Ağırılarım devam ediyor, görev alacak durumda değilim" sözleriyle Rusya'ya gitmek istemediği ifade edildi.

ARKADAŞLARIYLA DERTLEŞTİ

Beşiktaş derbisi sonrası 2 maç ceza aldığı için ligde forma giyemeyen ve Krasnodar sınavını iple çeken golcü oyuncunun, yakın çevresine bu durumdan şikayet ederek "Kendimi bu kadar hazır hissederken nasıl olur da beni oynatmayı düşünmez" şeklinde dert yandığı da gelen haberler arasında.



Kaynak : Fotomaç