- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Ya Sow, ya da...
16 Şubat 2017 , 09:52
- İlgili:
- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Fenerbahçe
Advocaat’ın en uçta kimi görevlendireceği merak konusu. Hücum sisteminde Emenike, defans durumunda Sow olacak.
Persie'nin götürülmediği Rusya deplasmanında teknik direktör Dick Advocaat'ın hücum gücünü kimlerden kuracağı merak konusu. Kafasında iki seçenek olan Hollandalı çalıştırıcı, orta sahayı ya Ozan Tufan, Mehmet Topal ve Josef'ten kurup savunma amaçlı bu üçlünün önüne Alper, Lens ve Sow'u koyacak; ya da Ozan'ın yerine Alper'i çekerek solda Sow'u, ilerde de Emenike'yi oynatacak.
Sarı-lacivertli takım, ikinci ihtimalle sahaya çıkması halinde daha ofansif bir kadroyla mücadele edecek. Dün akşam yapılan antrenmanın ardından yardımcılarıyla son toplantısını yapan Advocaat'ın son kararını maç öncesi vereceği ifade edildi.
Kaynak : Fotomaç
- İlgili:
- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Uefa Avrupa Ligi HaberleriTüm Uefa Avrupa Ligi Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller