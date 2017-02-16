Ya Sow, ya da...

Advocaat’ın en uçta kimi görevlendireceği merak konusu. Hücum sisteminde Emenike, defans durumunda Sow olacak.

Persie'nin götürülmediği Rusya deplasmanında teknik direktör Dick Advocaat'ın hücum gücünü kimlerden kuracağı merak konusu. Kafasında iki seçenek olan Hollandalı çalıştırıcı, orta sahayı ya Ozan Tufan, Mehmet Topal ve Josef'ten kurup savunma amaçlı bu üçlünün önüne Alper, Lens ve Sow'u koyacak; ya da Ozan'ın yerine Alper'i çekerek solda Sow'u, ilerde de Emenike'yi oynatacak.

Sarı-lacivertli takım, ikinci ihtimalle sahaya çıkması halinde daha ofansif bir kadroyla mücadele edecek. Dün akşam yapılan antrenmanın ardından yardımcılarıyla son toplantısını yapan Advocaat'ın son kararını maç öncesi vereceği ifade edildi.



Kaynak : Fotomaç