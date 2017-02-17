Advocaat son hakkını kullanmadı

Fener’in hocası Advocaat, skoru çevirmek adına sadece iki hamle yaptı. 72. dakikada Sow ve Emenike’yi kenara çeken Hollandalı teknik adam, Ozan Tufan ve Fernandao’yu sahaya sürdü. Advocaat maçı başka değişiklik yapmadan tamamladı.

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