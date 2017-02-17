Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Uefa Avrupa Ligi

Advocaat son hakkını kullanmadı

Tarih17 Şubat 2017 , 08:48

Yorum
Advocaat son hakkını kullanmadı

Fener’in hocası Advocaat, skoru çevirmek adına sadece iki hamle yaptı. 72. dakikada Sow ve Emenike’yi kenara çeken Hollandalı teknik adam, Ozan Tufan ve Fernandao’yu sahaya sürdü. Advocaat maçı başka değişiklik yapmadan tamamladı.

Fanatik

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Uefa Avrupa Ligi HaberleriTüm Uefa Avrupa Ligi Haberleri

ih