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Advocaat son hakkını kullanmadı
17 Şubat 2017 , 08:48
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Fener’in hocası Advocaat, skoru çevirmek adına sadece iki hamle yaptı. 72. dakikada Sow ve Emenike’yi kenara çeken Hollandalı teknik adam, Ozan Tufan ve Fernandao’yu sahaya sürdü. Advocaat maçı başka değişiklik yapmadan tamamladı.
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