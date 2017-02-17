Atiba ilkleri yaşadı!

AJANSSPOR - Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva'yı 3-1 yendiği maçta takımının son golünü atan Atiba Hutchinson, bu sezon ilkleri yaşadı.

Bu sezon ilk kez fileleri havalandıran ve uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşayan Kanadalı oyuncu, ayrıca siyah-beyazlı formayla Avrupa kupasındaki ilk golünü kaydetti.

Atiba Hutchinson, Avrupa Ligi kariyerinde çıktığı 54 maçta gol sevinci yaşayamazken, 55. maçında şeytanın bacağını kırdı.