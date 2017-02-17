Avrupa Ligi'nde zirve Cenk Tosun'un!

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu.

Cenk Tosun, %71 oy olarak Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi. Manchester United'ın yıldızı Ibrahimovic %18 oy alırken, Roma'nın golcüsü Dzeko %8 oy aldı. Lyon'da forma giyen Alexandre Lacazette ise %3 oy ile listede son sırada yer aldı.