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Avrupa Ligi'nde zirve Cenk Tosun'un!

Tarih17 Şubat 2017 , 17:14

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Avrupa Ligi'nde zirve Cenk Tosun'un!

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu.

Cenk Tosun, %71 oy olarak Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi. Manchester United'ın yıldızı Ibrahimovic %18 oy alırken, Roma'nın golcüsü Dzeko %8 oy aldı. Lyon'da forma giyen Alexandre Lacazette ise %3 oy ile listede son sırada yer aldı.

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