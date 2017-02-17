Başkan Orman maçı izleyemedi

Bazı temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Başkan Fikret Orman, buradan Brezilya’ya geçtiği için takımının karşılaşmasını izleyemedi ve galibiyeti göremedi.



Orman, yeni sezon öncesi transfer araştırması yapmak üzere ilk kez Brezilya’ya gitti. Başkan’ın yönetici arkadaşlarını sık sık telefonla arayarak, karşılaşmayla ilgili bilgi aldığı belirlendi.

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