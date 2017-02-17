''Belli bir avantajımız var ama...''

AJANSSPOR - Krasnodar'un Brezilyalı forveti Wanderson, Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı hakkında konuşurken, rövanşa da değindi.

Kulüp televizyonuna açıklama yapan Wanderson, "Sezonun ilk maçıydı. Enerji doluyduk ve birçok gol atmak istedik, belki de bu nedenle sık sık top kaybettik. İleride bu kayıpların azalacağını düşünüyorum. Evimizde oynadık ve Fenerbahçe'ye gol atma şansı vermek istemedik. Bunu başardık ve genel olarak zaferden dolayı mutluyum" dedi.

"İkinci maça odaklanmamız gerekiyor" diyen 30 yaşındaki oyuncu, "Evet belli bir avantajımız var fakat İstanbul'da iki zor yarı olacak" ifadesini kullandı.

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