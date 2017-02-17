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"Beşiktaş Avrupa'da daha tecrübeli"

Tarih17 Şubat 2017 , 01:12

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Beşiktaş Avrupa'da daha tecrübeli

AJANSSPOR- Hapoel Beer-Sheva Kaptanı Elyaniv Barda, 3-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Bizim için hayal kırıklığı oldu. Evimizde yenildik. İstanbul'da işimiz çok zor olacak. 2-1 olabilirdi, 2-2 olabilirdi. Beşiktaş Avrupa'da bizden daha tecrübeli. Şu anda ligi düşünmek zorundayız. 3-0 kazanmak biraz zor. Futbolda her şey olabilir tabii ki..."

 

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